В центре Вашингтона появилась загадочная надпись, вызвавшая споры о возможной угрозе Трампу

Масштабную надпись на алее в Вашингтоне посчитали тревожной из-за Трампа Фото: REUTERS.

В центре Вашингтона на территории Национальной аллеи обнаружили масштабную надпись «8647», которая вызвала обеспокоенность среди сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Как передает телеканал, некоторые сторонники главы государства расценили надпись как возможный намек на угрозу в его адрес. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел США заявило о начале расследования. Представитель ведомства подчеркнул, что власти серьезно относятся к любым потенциальным угрозам в адрес президента.

«Министерство очень серьезно относится к любым угрозам в адрес президента. Полиция парка США проведет расследование этого инцидента и привлечет виновных к ответственности», — заявил он.

Представитель министерства охарактеризовал произошедшее как «безумный» акт вандализма. По данным NBC News, выцветшие цифры были замечены фотографами, которые снимали панорамы столицы в преддверии празднования 250-летия США и дня рождения Дональда Трампа, намеченного на 14 июня.

Напомним, одно из покушений на Дональда Трампа и его чиновников произошло в апреле этого года. Нападавший с дробовиком открыл стрельбу на ужине с президентом.