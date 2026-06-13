Медведчук: выбранный Киевом европейский вектор развития разрушил Украину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выбранный Киевом европейский вектор привел к разрушению украинской государственности. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

В статье на сайте движения он заявил, что Украину постоянно зовут в Европу, но на деле ее там никто не ждет. Именно поэтому весь процесс интеграции давно превратился в бесконечное ожидание.

«Девизом украинской евроинтеграции может стать ироничное высказывание: „Заходите, когда нас нет дома“», — указал он.

Медведчук также заявил, что Брюсселю нужны не новые члены Евросоюза, а «новые колонии». Он напомнил о предложениях Германии, Франции и стран Бенилюкса временно ограничивать право голоса для новых членов ЕС. В первую очередь это может касаться расширения, внешней политики и бюджета объединения, где решения принимаются единогласно.

По словам политика, Евросоюз при этом хочет взять на себя контроль за соблюдением норм демократии, свободой СМИ и мерами защиты при отступлении новых членов от европейских стандартов. И в таком случае правительства Черногории, Албании, Молдавии и Украины будут превращаться в «колониальные администрации».

Он также заявил, что Украина сегодня рассматривается как полигон для конфликтов и таран против России. По мнению Медведчука, позиция коллективного Запада, включая ЕС, привела к колоссальным последствиям.

«Позиция коллективного Запада, включая ЕС, привела к (конфликту – прим.ред.) и жертвам, которых можно было избежать, а политика облизывания и вседозволенности (Владимира – прим.ред.) Зеленского привела к разрушению украинской государственности, но никак не к полноправному членству в ЕС», - добавил Медведчук.

Немногим ранее глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от идеи канцлера Германии Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в ЕС. По данным Reuters, Мерц предлагал дать Киеву возможность участвовать в работе европейских институтов, но без права голоса. Такой вариант рассматривался как промежуточный шаг на пути к полноправному вступлению.