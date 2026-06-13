Bloomberg: Европа готовится к сокращению военных ресурсов, поставляемых из США Фото: REUTERS.

Европа готовится к резкому сокращению военных ресурсов, которые США могли бы направить ей во время войны или кризиса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон задумал серьезно сократить свой вклад в модель сил НАТО в Европе. Это может затронуть технику, которую европейские страны сейчас не способны быстро заменить своими силами.

Собеседник Bloomberg из числа высокопоставленных западных военных заявил, что возможные меры включают сокращение на 30% количества стратегических бомбардировщиков. У европейских стран такой техники нет. Кроме того, речь может идти о сокращении на 75-100% разведывательных и ударных беспилотников, а также примерно на 50% кораблей ВМС.

Европейские страны, по данным агентства, уже рассматривают, как им вести боевые действия без помощи США. Точные сроки сокращения американских ресурсов пока не объявлены, однако источники Bloomberg ожидают, что это может произойти в ближайшее время.

Немногим ранее агентство Reuters сообщало, что США хотят сократить военные обязательства перед НАТО на случай крупного кризиса. По данным агентства, Вашингтон намерен переложить основное бремя на европейцев. Тогда же верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил вывод пяти тысяч американских военных с континента и не исключил новых сокращений.