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НовостиЗвезды13 июня 2026 8:38

Жена Константина Эрнста опубликовала фото их дочерей

Софья Эрнст приурочила пост с фото дочерей к празднованию Дня России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Жена Константина Эрнста опубликовала фото их дочерей. Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Жена Константина Эрнста опубликовала фото их дочерей. Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Актриса Софья Эрнст порадовала поклонников редким семейным фото. На своей странице в социальной сети супруга генерального директора Первого канала опубликовала снимок дочерей — Эрики и Киры, сделанный во время прогулки по территории Московского Кремля.

Пост артистка приурочила к празднованию Дня России. В кадре девочки позируют в парных стильных тренчах.

Жена Константина Эрнста опубликовала фото их дочерей

Жена Константина Эрнста опубликовала фото их дочерей

Фото: из соцсетей.

Стоит отметить, что Софья Заика и Константин Эрнст, без лишней шумихи поженившиеся в 2017 году, тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Пара воспитывает троих общих детей: 10-летнюю Эрику, 9-летнюю Киру и 5-летнего сына Льва, однако их фотографии появляются в сети крайне редко.

Ранее в беседе с KP.RU Софья Эрнст призналась, что ходит с детьми по грибы, а также рассказала о том, что не понаслышке знакома с болезнью Альцгеймера, которой она боится.