Экс-аналитик ЦРУ Джонсон назвал правильным поздравление Рубио с Днем России. Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России стало шагом в правильном направлении. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Гленна Диесена.

Так Джонсон прокомментировал обращение Рубио к россиянам по случаю праздника. Он подчеркнул, что относиться к подобному могут по-разному. Но один факт важно признать.

«В любом случае это был шаг в правильном направлении», — отметил Джонсон.

Напомним, ранее Рубио поздравил граждан России с Днем России. В обращении глава Госдепа заявил, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с Москвой по Украине. Также в поздравлении говорилось, что США сохраняют надежду на более спокойные отношения между двумя странами.