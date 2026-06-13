В Литве объявили воздушную тревогу из-за метеозонда Фото: REUTERS.

В Литве около получаса действовал режим воздушной тревоги из-за неопознанного летающего объекта, который изначально приняли за беспилотник. По тревоге в небо были подняты истребители воздушной полиции НАТО.

Сообщения об объявлении, а затем и об отмене угрозы транслировало национальное гостелерадио LRT. Кроме того, жители региона оперативно получили экстренные уведомления на свои мобильные телефоны.

Литовская армия временно объявила «желтый» уровень воздушной опасности для Вильнюсского уезда. Из-за инцидента была временно приостановлена работа международного аэропорта Вильнюса. Воздушную гавань открыли только после полного устранения угрозы.

Режим ЧС сняли после того, как специалисты установили, что обнаруженный объект является не боевым дроном, а метеорологическим зондом. Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что объект не представлял военной угрозы.

«Угроза в воздухе устранена. Установлено, что это был метеорологический зонд», — заявил глава военного ведомства.

Ранее Украине пришлось принести извинения перед Эстонией, Латвией, Литвой, а также Финляндией за падение беспилотников на их территории. Один из дронов разбился на нефтебазе в латвийском городе Резекне. Из-за удара были повреждены четыре резервуара.