За уничтожение Leopard-2 отвечала Южная группировка войск России. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российская армия уничтожила танк Leopard-2 немецкого производства, который принадлежал боевикам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в «Максе».

«Всего в зоне ответственности Южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ», - следует из ежедневной сводки ведомства.

Помимо этого, на линии соприкосновения противник лишился 3 боевых бронированных машин, 3 орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей.

Ранее Минобороны РФ информировало, что за последнюю неделю российским бойцам удалось освободить всего пять территорий в зоне спецоперации. Три населенных пункта - Приют, Роскошное, Химик - были взяты под контроль нашей армией в ДНР. Два остальных - Шевченко и Орхимовка - освободили в Харьковской области.