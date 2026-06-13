Россиянам рассказали, что опасно для здоровья зубов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые лекарства при постоянном приеме могут постепенно разрушать зубы. Среди них антидепрессанты, гормональные препараты, сладкие сиропы, жевательные витамины и отдельные средства от аллергии. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, медицинский директор сети стоматологических клиник МИА.РФ Максим Лабухин.

По словам специалиста, такие препараты действуют не сразу. При длительном приеме они могут влиять на эмаль, работу слюнных желез и состояние десен. В результате зубы начинают менять цвет, а риск кариеса становится выше.

«У здорового человека в сутки выделяется 1–1,5 литра слюны, после приема некоторых лекарств количество уменьшается в разы», — объяснил стоматолог.

Лабухин отметил, что часть препаратов повреждает эмаль при прямом контакте. К таким средствам относятся жевательный аспирин, порошки от астмы, сладкие сиропы, пастилки, леденцы, шипучие формы и жевательные витамины с сахаром и лимонной кислотой.

Есть и другая группа лекарств. Гормональные, антигистаминные, мочегонные препараты, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения могут вызывать сухость во рту. А препараты железа, тетрациклин и его аналоги, по словам врача, относятся к средствам, которые способны разрушать эмаль.

Стоматолог также предупредил о рисках при приеме бисфосфонатов, которые назначают при остеопорозе или онкологии. Они могут спровоцировать остеонекроз. Противоэпилептические средства и иммунодепрессанты иногда вызывают разрастание тканей десен, из-за чего чистить зубы становится сложнее.

Людям, которые постоянно принимают лекарства, Лабухин посоветовал чаще посещать стоматолога. Сиропы лучше пить через трубочку, а после любых препаратов — пить воду и ополаскивать рот. При визите к врачу важно сообщать обо всех лекарствах, которые человек принимает.

Ранее стоматолог Севак Барсегян предупреждал, что домашнее отбеливание может навредить зубной эмали. По словам специалиста, некоторые средства из масс-маркета с пометкой «отбеливающие» содержат абразивные вещества. Они могут привести к повреждению эмали, если пользоваться ими без контроля и консультации врача.