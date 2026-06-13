Батурин заявил, что Британия становится главным дирижером украинского конфликта Фото: REUTERS.

Великобритания становится главным дирижером украинского конфликта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.

По его словам, Лондон уже играет публичную роль в поддержке Киева. Более того, именно Великобритания все активнее курирует киевский режим.

«Британия становится уже не только главным теневым, но и главным публичным дирижером в военном конфликте на Украине», — сказал Батурин.

Эксперт также заявил, что США дистанцировались от конфликта. По его словам, Вашингтон теперь готов торговать оружием при посредничестве европейских стран.

Немногим ранее Дмитрий Полянский, постоянный представитель России при ОБСЕ, предупредил страны Запада о последствиях их риторики и действий, которые могут привести к прямому военному конфликту. По мнению Полянского, Запад уже подступил к этой точке невозврата вплотную