Появились новые фото Григория Перельмана Фото: Александр ДЫБИН. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 60-летия Григория Перельмана появились его новые фото. Знаменитый математик, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от премии в миллион долларов, по-прежнему ведёт закрытый образ жизни в спальном районе Санкт-Петербурга — Купчине. Об этом пишет "КП - Петербург".

Журналистам удалось сделать свежий снимки учёного возле дома и во время похода в магазин. По словам соседей, его быт не изменился: он редко выходит из квартиры, экономит на еде, избегает общения и сам ходит за продуктами в галошах. Жильцы отмечают, что Перельман доброжелателен, но сдержан.

Его 94-летняя мать почти не покидает дом, но каждое утро они вместе делают зарядку. В местном магазине добавили, что математик выбирает социальные товары, но стал чаще здороваться и перестал носить маску. При встрече с журналистами Перельман был в старой куртке и галошах, на вопросы он отвечать не стал и быстро ушёл.

Напомним, в 2002 году учёный решил одну из сложнейших задач века. Позже он отказался от медали Филдса и миллиона долларов от Института Клэя из-за личных принципов и несогласия с коммерциализацией науки. Сейчас режиссёр Андрей Григорьев снимает о нём фильм, а поклонники готовят к юбилею забег «Беги за Перельмана».