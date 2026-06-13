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НовостиВ мире13 июня 2026 10:28

CNN: Иран обрушил проходы к тоннелям с обогащенным ураном

Новые меры существенно осложнили доступ к примерно полутонне урана в Иране
Елизавета КУЗНЕЦОВА
CNN: Иран обрушил проходы к тоннелям с обогащенным ураном

CNN: Иран обрушил проходы к тоннелям с обогащенным ураном

Фото: REUTERS.

Иран в последние недели обрушил тоннели и заминировал входы к своим запасам высокообогащённого урана на фоне опасений по поводу возможной операции США по их изъятию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По информации телеканала, эти меры существенно осложнили доступ к примерно полутонне урана. Отмечается, что теперь «извлечение обогащённого материала теперь будет сложной и опасной задачей» даже для самих иранцев.

«Для этого потребуется тяжёлая землеройная техника и проведение работ по разминированию, что сопряжено с трудностями и рисками», — уточняется в статье.

Вдобавок новые укрепления могут создать дополнительные сложности для реализации предложенной администрацией президента США Дональда Трампа сделки с Тегераном по вывозу и уничтожению иранского урана. «Кроме того, возникает вопрос, кто возьмёт на себя опасную задачу по его извлечению», — добавил телеканал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о достижении договоренности с Ираном. По его словам, сейчас осталось только юридическое закрепление мира. Тем временем представитель МИД Ирана Исмаил Джаафари назвал эти утверждения спекуляциями, отметив, что окончательного соглашения пока нет.