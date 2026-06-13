Нардеп Кучеренко заявил о массовом увольнении сотрудников украинских водоканалов Фото: REUTERS.

На Украине сотрудники водоканалов и предприятий теплокоммунэнерго массово увольняются из-за низкого уровня заработных плат. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире украинского телевидения.

По словам парламентария, из-за финансового давления коммунальные структуры по всей стране оказались в критическом положении.

«Загнали в долги все предприятия теплокоммунэнерго и водоканалы. Работать там некому, все увольняются из-за мизерной зарплаты в 15–17 тысяч гривен (порядка 24–27 тысяч рублей)», — подчеркнул Кучеренко.

Депутат добавил, что на данный момент единственным сдерживающим фактором, который удерживает часть специалистов от ухода со своих мест, остается возможность получения брони от мобилизации.

Ранее эксперты в сфере ЖКХ Украины неоднократно указывали на растущий дефицит квалифицированных кадров. Вдобавок Международный валютный фонд потребовал от Украины поднять тарифы жилищно-коммунальных услуг по всей стране, и тем самым получать больше денег для конфликта с Россией.