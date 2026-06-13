Владимир Путин поблагодарил жителей Донбасса и Новороссии за мужество

Путин выразил глубокую признательность жителям Донбасса и Новороссии за их стойкость в условиях боев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Донбасса и Новороссии, поблагодарив их за мужество и стойкость в тяжелых условиях. Свое обращение политик озвучил на рабочем совещании о развитии воссоединенных субъектов России.

Президент особо подчеркнул непоколебимость людей новых регионов России, которые продолжают жить и работать на этих землях несмотря на все испытания. По его словам, стойкость местного населения заслуживает особого уважения.

«Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии и, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов», - высказался глава государства.

Прежде Владимир Путин сообщал, что Россия освободит любым путем Донбасс и Новороссию от боевиков ВСУ.