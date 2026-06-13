Аналитик Кларк: Британия не сможет противостоять России Фото: REUTERS.

Великобритания не сможет самостоятельно противостоять России в случае вооруженного конфликта. Такое мнение высказал аналитик и военный эксперт Майкл Кларк, слова которого приводит газета Daily Express.

По его словам, в одиночку Соединенное Королевство не располагает достаточными возможностями для успешного противостояния Москве.

«В одиночку у нас никакой надежды нет», — заявил Кларк.

При этом аналитик предположил, что в ближайшие несколько лет отношения между Западом и Россией могут перейти в фазу военного противостояния. Он отметил, что речь не обязательно идет о полномасштабной войне, однако вероятность столкновения, по его мнению, остается высокой.

«Это может быть война, а может и нет, но нас ждет военное столкновение... и, вероятно, на море», — считает он.

Напомним, российские власти не раз говорили об отсутствии у России намерений воевать. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается воевать с Европой и НАТО, а также не намерена вмешиваться во внутренние дела европейских стран.