Дмитриев предрек новые разоблачения после фейков о биолабораториях на Украине Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал обнародование документов Национальной разведки США, касающихся работы американских биолабораторий на территории Украины.

По словам Дмитриева, раскрытие этих данных свидетельствует о том, что российская сторона с самого начала объективно оценивала ситуацию. Глава РФПИ также выразил сомнение в достоверности других заявлений со стороны западных официальных лиц и прессы.

«Россия была права насчет биолабораторий Обамы/Байдена... Какие еще ложные нарративы и возражения глубинного государства и традиционных СМИ скоро развалятся?» — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети X.

Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал документы, согласно которым Вашингтон финансировал и поддерживал сеть из 40 биологических лабораторий на Украине, сотрудничавших с американскими военными институтами. В ведомстве признали, что администрация экс-президента США Джо Байдена ранее искажала данные о существовании данных объектов, несмотря на потенциальные глобальные риски.