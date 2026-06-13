Шоу мотоклуба «Ночные волки» состоялось в Петрозаводске в День России. Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

В Петрозаводске в День России прошло шоу Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Мероприятие состоялось на площади Кирова.

Представление посвятили 65-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Главной темой шоу стала история России, гордость за ее достижения и память о героях. Над площадью поднималось Красное знамя Победы, появлялись космонавты, звучали стихи Пушкина и песни о России. Одним из центральных образов стало большое «колесо истории».

С праздником жителей и гостей Карелии поздравили глава республики Артур Парфенчиков и лидер мотоклуба Александр Залдостанов, известный как Хирург. Само шоу Петрозаводск увидел впервые. В нем объединили трюки байкеров и акробатов, исторические инсталляции, пиротехнику, вокальные и танцевальные номера.

«Петрозаводск сегодня стал одним из главных центров праздника в нашей стране. На площади, где установлена стела «Город воинской славы» и возрождается часовня святого Фаддея Петрозаводского в наших сердцах соединилась история великой страны», — сказал в завершение праздника Артур Парфенчиков.

Ведущим представления выступил сам Залдостанов. Он также поздравил зрителей с Днем России. По его словам, сила страны связана с единством истории, веры, знаний и государственных символов.

«В русском сердце должны соединяться Бог и Космос, знание и вера, красный стяг и триколор. Именно этого боятся наши враги. Потому что когда это свершается, мы непобедимы. С праздником, с Днём России!» — сказал Парфенчиков.

Праздничную программу в Петрозаводске завершил салют. В этот же день в карельской столице прошли митинг-концерт, масштабный мотопробег и церемония установки ракеты-капсулы с землей из Звездного городка. Новый арт-объект появился на площади Гагарина.