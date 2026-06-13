Москалькова: традиционные источники информации важны в эпоху развития ИИ

Бывший омбудсмен России Татьяна Москалькова Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что в погоне за скоростью важно не разучиться пользоваться книгами и кодексами. Она подчеркнула, что традиционные источники заставляют человека думать и искать решения самостоятельно.

«Если пользуется интернетом, искусственным интеллектом наша молодежь или люди, нуждающиеся в том, чтобы получить ответ на вопрос, касающийся или прав человека, или какой-то другой сферы, — это очень хорошо, но нельзя разучиться пользоваться традиционными источниками», — уточнила экс-омбудсмен в беседе с РИА Новости.

По мнению Москальковой, дискуссия, рождаемая при работе с бумажными носителями, дает движение вперед. Она призналась, что сама иногда применяет нейросети для быстрого поиска, но предостерегает от слепого доверия к таким данным.

Правозащитница привела пример, когда искусственный интеллект выдавал устаревшие законы, которые уже получили негативную оценку в парламенте. В связи с этим она призвала всегда критически относиться к ответам программ и делать выводы самостоятельно.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский пообещал не принимать искусственный интеллект в ряды Союза писателей России.