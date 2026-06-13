Бывший американский разведчик Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Удар по Старобельску в Луганской Народной Республике был намеренно нанесен с целью запугать мирных жителей Донбасса. Такое мнение выразил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости в ходе своей поездки в Старобельск.

По словам экс-разведчика, украинская сторона целенаправленно стремилась посеять страх среди населения региона. Он подчеркнул, что жертвами этой трагедии стали ни в чем неповинные дети, и это кошмарно.

«Им действительно удалось принести горе многим людям, разрушить будущее этой земли, убивая детей», - заявил Риттер.

В знак памяти о погибших американский разведчик лично возложил цветы к мемориалу, созданному у разрушенного колледжа.

Напомним, что ужасное ЧП в Старобельске произошло 21 мая. В тот день украинские боевики с помощью дронов атаковали здание общежития городского колледжа. В итоге на месте скончался 21 человек. Еще более 40 людей получили ранения различной степени тяжести.