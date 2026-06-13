Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский. Фото: marseille.mid.ru

Антироссийские настроения среди обычных жителей Франции за последние годы заметно сошли на нет. Об этом рассказал генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский в беседе с РИА Новости.

По его словам, отношение простых французов к РФ кардинально изменилось в начале 2022 года. В первые месяцы того года консульство получало многочисленные звонки и письма с обвинениями в адрес россиян в связи с событиями на Украине. Но, судя по всему, это не продлилось так уж долго.

«Со временем антироссийская риторика со стороны французских граждан практически прекратилась», - отметил Оранский.

На сегодня, как уточнил дипломат, от французов все чаще можно услышать слова поддержки в адрес России.

Ранее финский глава Александр Стубб снова заявил о необходимости возобновить диалог России и ЕС. По его мнению, европейским странам стоит уже начать налаживать связи с Москвой ради урегулирования конфликта на Украине.