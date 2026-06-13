В Свердловской области школьники зарезали 15-летнюю девочку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснотурьинске произошло жестокое убийство подростка. Прямо на улице ножом ранили 15-летнюю школьницу, которую позже обнаружили прохожие. Прибывшие медики доставили пострадавшую в детскую больницу, но врачи не смогли спасти её жизнь. Подробностями делится «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников издания, к расправе над девушкой по имени причастны двое молодых людей. Местный житель Краснотурьинска поведал, что парни сначала заманили жертву в гаражный массив.

Источник добавил, что в один момент один из нападавших душил девочку, а второй в это время наносил удары ножом. По предварительной информации, мотивом зверской расправы стало то, что девушка оскорбляла родителей одного из парней. Все трое подростков обучались в одной школе.

Ранее KP.RU рассказывал, как в Свердловской области школьница воткнула нож в спину своей сверстнице. Она пробила легкое 12-летней девочке после безобидного розыгрыша.