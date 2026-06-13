Стала известна дата заключения мирного договора между Ираном и США

МИД Пакистана: подписание мирной сделки между США и Ираном назначено на 14 июня. Фото: Sascha Steinach, via www.imago-i/ www.imago-images.de/Global Look Press

Церемония подписания электронной мирной сделки между США и Ираном назначена на воскресенье, 14 июня. Об этом сообщило МИД Пакистана в социальной сети X.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что сделка между двумя странами будет доработана в течение ближайших суток. По его словам, Пакистан готовится к процедуре дистанционного подписания, которое состоится сразу после согласования итогового варианта документа.

«Главы МИД Пакистана и Саудовской Аравии приветствовали переговоры между США и Ираном, находящиеся на заключительном этапе, учитывая, что церемония подписания электронного соглашения запланирована на завтра», - следует из публикации ведомства.

Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допустил, что договор могут заключить в другую дату. По его словам, подписание меморандума все еще стоит под вопросом.

Ранее руководитель иранского МИД Аббас Аракчи сделал громкое заявление по поводу завершения войны на Ближнем Востоке. По его словам, в этом конфликте победителем вышел Иран.

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