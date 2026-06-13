Виктор Орбан перечислил причины поражения своей партии на выборах: в чём он видит проблемы ФИДЕС

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: REUTERS.

Бывший глава венгерского правительства Виктор Орбан признал свои стратегические просчеты и назвал главные причины провала своей партии на выборах. Он взял на себя ключевую ответственность за разгром, который потерпело объединение «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

По словам Орбана на съезде партии, правившее страной 16 лет объединение, само превратилось в «военизированную организацию» и утратила доверие граждан. Он также отметил, что программа и лидеры движения стали непопулярны среди молодежи, а его кабинет не смог достойно ответить на вызовы экономического спада и конфликта на Украине.

Экс-премьер заявил о намерении провести полную перестройку ФИДЕС «от подвала до чердака» уже к осени. Он пообещал обновить программу, сделать структуру более дружелюбной и активной в регионах, а также наладить живую связь с людьми. Орбан подчеркнул, что партии нужно сменить курс с военных на общие ценности.

Ранее Виктор Орбан призвал новое правительство своей страны придерживаться нейтралитета в российско-украинском конфликте. Он указал на необходимость не идти на поводу у европейских разжигателей конфликта.