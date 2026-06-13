VR-очки вместо анестезии: врач объяснила, почему гаджеты могут навредить при родах

Эксперт ВОЗ Ерофеева выступила против использования VR-технологий в роддомах Фото: Shutterstock.

Врач-акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева заявила Москве 24, что использование VR-очков во время родов не имеет смысла, так как женщине ничто не должно мешать. Так она прокомментировала новость о внедрении технологии в государственные роддома как немедикаментозного метода обезболивания.

По словам специалиста, роды — это процесс, требующий полной концентрации на голосах медицинского персонала, чьи указания помогают женщине правильно дышать и тужиться. VR-очки могут стать отвлекающим фактором: роженица будет думать об устройстве, о том, когда его снимут и как оно давит на лицо. Медики часто рекомендуют роженицам убирать волосы и снимать обычные очки, чтобы избежать помех.

Кроме того, учитывая жаркую погоду, сложно представить, как VR-очки позволят расслабиться. Если у женщины искривлена носовая перегородка, наблюдаются заложенность носа или выделения, ношение устройства может затруднить дыхание.

Эксперт отметила, что сильная боль при схватках — это естественный физиологический процесс, но современное акушерство имеет эффективные медикаментозные методы ее уменьшения, например эпидуральную анестезию. Немедикаментозные методы уступают по эффективности лекарствам, но помогают расслабиться. О них будущие мамы могут узнать в школах материнства: речь идет о дыхательных упражнениях, медитации и акупрессуре.