Почему Принц Уильям разорвал отношения с братом Гарри на самом деле: всё дело в женщине

Принц Уильям принял решение прекратить общение с младшим братом Гарри. Фото: Caters News Agency Ltd/Global Look Press

Наследник британского престола принц Уильям принял решение прекратить общение с младшим братом Гарри из-за выпадов в адрес своей супруги Кейт Миддлтон. По данным источника Radar Online, именно критика в сторону принцессы Уэльской стала той точкой невозврата, которую старший брат не смог простить.

Бывший главный редактор изданий People и Us Weekly Дэн Уэйкфорд пояснил в беседе с журналистами, что Уильяма особенно задело то, как Гарри в своих интервью и документальных лентах изобразил Кейт. По словам эксперта, младший принц представил герцогиню Кембриджскую «холодной» и «равнодушной» женщиной.

Кейт Миддлтон. Фото: Picture by i-Images / Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уэйкфорд подчеркнул, что именно такого отношения к своей жене Уильям выдержать не смог. Он осознал, что с этим спектаклем покончено и продолжать диалог больше нет смысла. По словам инсайдера, старший брат готов был стерпеть критику в свой адрес, но переход на Кейт стал последней каплей в их непростых отношениях.

Стоит напомнить, что недавно Кейт Миддлтон вернулась к исполнению королевских обязанностей после успешного лечения от рака. Она призналась, что тяжело приходится не только самому больному, но и его родным — детям и родителям, которые проходят этот путь вместе.