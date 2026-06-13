Власти Латвии нашли решение в борьбе с дронами: Рига хочет подключить к работе специалистов с Украины

Кулбергс: Латвия намерена использовать боевой опыт Украины в борьбе с дронами. Фото: Chen Yufen/XinHua/Global Look Press

Латвия намерена выстроить защиту от дронов, опираясь на боевой опыт Украины. Об этом объявил премьер-министр страны Андрис Кулбергс.Его цитирует издание Delfi.

По его словам, в страну в ближайшие дни приедут украинские специалисты, которые имеют большой опыт в сражениях. В их задачи войдут оценка оборонительных возможностей Риги в борьбе с БПЛА и передача знаний, как с этим можно справиться. Примечательно, что солдаты ВСУ фактически будут обучать прибалтийских коллег бороться с украинскими беспилотниками. Как уточнила газета, детали сотрудничества премьер раскрывать отказался, сославшись на секретность.

По данным Euractiv, Латвия уже приступила к практическому укреплению восточных рубежей. На границе развернуты мобильные подразделения быстрого реагирования. Их оснастили дронами-перехватчиками и автоматическими турелями с дистанционным управлением.

Как ранее писал KP.RU, Владимир Зеленский уже объяснялся перед странами Балтии за случаи прилетов украински БПЛА. Он заявлял, что эти случаи якобы были единичными.