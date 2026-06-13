Ботокс — можно, лазер — нет: косметолог рассказала, какие процедуры под запретом летом

Врач-косметолог Мадиева развеяла миф о ботоксе летом Фото: Shutterstock.

Многие уверены, что летом лучше вообще не трогать лицо — ни уколов, ни чисток. Однако косметологи с этим не согласны. Врач-косметолог Шабаги Мадиева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, какие процедуры действительно под запретом в солнечный сезон, и развеяла главный миф: ботокс летом — можно.

В жару мы больше времени проводим на солнце, а риск гиперпигментации возрастает в разы. Под запрет попадают все процедуры, которые травмируют кожный покров и могут спровоцировать появление стойких темных пятен. Косметолог перечислила шлифовки, активные пилинги, игольчатый RF, процедуры на лазерных аппаратах, которые снимают верхний слой кожи. Самое страшное осложнение после глубокого пилинга — пигментация, которую потом очень тяжело вывести.

А вот инъекционные методики под солнцем не только разрешены, но и рекомендованы. Ботокс советуют вводить в активный период, потому что мы все хмуримся и морщимся на солнце. Филлеры и другие инъекции летом тоже не под запретом. Перед поездкой на море биоревитализация и плазмолифтинг могут работать как профилактика фотостарения.

Даже при разрешенных процедурах есть правила. После любых инъекционных методик рекомендуется использовать SPF. Также не стоит посещать сауны и солярии в течение трех дней, не рекомендуется сразу бежать в бассейн. Активные массажи лица тоже лучше отложить на два-три дня.