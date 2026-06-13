На некоторых АЗС Татарстана ввели лимиты во избежание искусственного ажиотажа Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Временные ограничения на продажу топлива появились на нескольких заправках Татарстана. Это сделано для того, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, пока на станциях идут технические работы. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.

По данным из сайта руководителя республики, для стабилизации обстановки сейчас проводятся технические мероприятия, в результате которых и ввели лимиты.

Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам самым внимательным образом разобраться в этом вопросе. Кроме того, глава Татарстана велел рассмотреть дополнительные меры для охраны промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры на фоне атак киевского режима.

Тем временем в Министерстве энергетики России задействуют все возможные рычаги, чтобы не допустить дефицита бензина в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что ситуация с топливом находится под строгим контролем. Он подчеркнул, что ведомства перешли на усиленный режим работы, чтобы разговоры о нехватке бензина ушли в прошлое.