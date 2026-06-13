Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 июня 2026 20:39

Похитили главу аппарата Минобороны Гаити: Боярд был захвачен вооруженными людьми

AP: на Гаити похитили главу аппарата Минобороны страны Боярда
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Фото: Blinkcatcher/blickwinkel/Global Look Press

Вооруженные люди похитили руководителя аппарата Министерства обороны Гаити Джеймса Боярда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Похищенный Боярд является генеральным инспектором национальной полиции и признанным специалистом в области безопасности. По данным издания, он стал самым высокопоставленным государственным чиновником, когда-либо захваченным на Гаити.

Обстоятельства и мотивы похищения пока не раскрываются. Власти также не сообщали подробностей о ходе расследования и мерах по освобождению чиновника.

Ранее KP.RU сообщал, что двое жителей Техаса планировали кровавый переворот на одном из островов Гаити "с целью осуществления своих фантазий об изнасиловании". Молодые люди собирались привлечь соотечественников-бомжей к захвату острова и перебить там всех мужчин.