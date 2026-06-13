Похитили главу аппарата Минобороны Гаити: Боярд был захвачен вооруженными людьми

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Вооруженные люди похитили руководителя аппарата Министерства обороны Гаити Джеймса Боярда. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Похищенный Боярд является генеральным инспектором национальной полиции и признанным специалистом в области безопасности. По данным издания, он стал самым высокопоставленным государственным чиновником, когда-либо захваченным на Гаити.

Обстоятельства и мотивы похищения пока не раскрываются. Власти также не сообщали подробностей о ходе расследования и мерах по освобождению чиновника.

Ранее KP.RU сообщал, что двое жителей Техаса планировали кровавый переворот на одном из островов Гаити "с целью осуществления своих фантазий об изнасиловании". Молодые люди собирались привлечь соотечественников-бомжей к захвату острова и перебить там всех мужчин.