Вся Херсонская область обесточена из-за нарушений в энергосистеме Запорожья

Все 14 муниципалитетов Херсонской области обесточены Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Херсонская область осталась без энергоснабжения. Все четырнадцать муниципалитетов региона обесточены. Как уточняется, ЧП случилось из-за аварии в энергосистеме Запорожской области. Так сказано в Telegram-канале "Херсонэнерго".

Отмечается, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения. Подачу электричества попытаются наладить в кратчайшие сроки.

"До устранения обесточены такие муниципальные округа: Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (полностью), Горностаевский МО (полностью), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)" - перечисляется в материале.

Днем 13 июня ВСУ нанесли удары по мостам и развязкам левобережья Херсонской области. В регионе временно наблюдаются трудности с поставками топлива.