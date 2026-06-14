Antidiplomatico заявило о жёстком ответе РФ на провокации со стороны Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинская агрессия не приведет к желаемому для Запада исходу. Россия жестко ответит на все провокации со стороны Киева. Конфликт будет смещаться к "нервным центрам власти" Украины, указывает издание L’antidiplomatico.

В материале отмечается, что заявления Запада о якобы упадке России не соответствуют действительности. Позиции ВСУ на поле боя ухудшаются, пишет издание.

"Москва сохраняет ресурсы, промышленные возможности и оперативные преимущества, значительно превосходящие те, которые часто изображаются в западных СМИ", - резюмирует автор.

За прошедшую неделю ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Под контроль взяты Приют, Химик и Роскошное Донецкой Народной Республики. Войска также нанесли поражение живой силе и технике ряда механизированных бригад ВСУ.