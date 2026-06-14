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НовостиОбщество14 июня 2026 2:06

"Сталкиваются с произволом": посол Гармонин рассказал о проблемах россиян в Швейцарии

Гармонин: граждане России сталкиваются с произволом швейцарских банков
Мария ПАНЮТИНА
Гармонин: граждане России сталкиваются с произволом швейцарских банков

Гармонин: граждане России сталкиваются с произволом швейцарских банков

Фото: REUTERS.

Российские граждане в Швейцарии продолжают сталкиваться с последствиями антироссийских ограничений, особенно в сфере банковского обслуживания. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

"Ключевая проблема сейчас кроется скорее в сфере банковского обслуживания. Некоторые наши сограждане сталкиваются с произволом швейцарских кредитно-финансовых учреждений", - сказал он в интервью РИА Новости.

Гармонин добавил, что граждане РФ сталкиваются с проблемами при отправке посылок. По его словам, почтовые службы не всегда берут на себя ответственность за утрату посылок.

Ранее KP.RU сообщал, что Швейцария утратила нейтралитет, присоединившись к антироссийским санкциям. Постред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский добавил, что швейцарский нейтралитет зачастую носит декларативный характер.