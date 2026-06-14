Известный альпинист-экстремал умер в Йемене: профессионал упал в кратер вулкана

Альпинист погиб при падении в кратер вулкана Фото: Татьяна АРОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Известный альпинист-экстремал из Йемена Антар аль-Абси погиб в южной провинции Эд-Дали. Он упал в кратер вулкана с кипящей серой. Альпинист был известен в Сети как "Человек-паук". О его гибели пишет издание Yemen Online.

По имеющимся сведениям, последнее видео с Антаром аль-Абси сняли его поклонники. Они хотели запечатлеть очередное победное восхождение альпиниста. Момент его падения в кратер попал на видео.

Спасатели оперативно приступили к поисковой операции. Извлечь тело мужчины удалось только через несколько часов.

Страшная трагедия ранее случилась в Бурятии. Туристы пошли в горы в непогоду и без должной подготовки. В результате три человека погибли от переохлаждения. Группа начала восхождение в неподходящих условиях.