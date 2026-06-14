В Израиле раскритиковали Трампа за сделку с Ираном: чиновники назвали соглашение провальным

Трамп подставил Израиль из-за анонсированной сделки с Ираном Фото: REUTERS.

Американская и иранская стороны подтвердили переход к заключительным шагам по мирной сделке. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Высокопоставленные израильские чиновники раскритиковали президента США Дональда Трампа за решение заключить сделку с Тегераном. Они считают, что Вашингтон "подставил" Тель-Авив этим соглашением. Слова неназванных чиновников из Израиля приводит местный портал Ynet.

Источники сочли "плохим" соглашение между американцами и иранцами. Чиновники назвали сделку провальной. Они обвинили Дональда Трампа в игнорировании интересов Израиля при составлении соглашения. При этом конкретных пунктов, с которыми не согласны в Тель-Авиве, не оглашается.

"Никто им [соглашением] не доволен. Они [американцы] понимают, что оно нам не подходит и вредит израильским интересам", - высказался один из чиновников.

Он негативно отреагировал на последние посты на иранскую тему от Дональда Трампа. Президент США утверждает, что подписание сделки может состояться уже 14 июня. При этом Тегеран не подтверждал встречу с американцами в эту дату.

"Трамп нас подставил!" - заключил второй неназванный израильский чиновник.

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что меморандум о взаимопонимании сторон никогда не был так близок к подписанию, как сейчас. Он призвал журналистов не спекулировать на теме его содержания. Аббас Аракчи пообещал обнародовать содержание документа позднее. Премьер Пакистана Шехбаз Шариф уточнил, что окончательный согласованный текст мирной сделки между США и Ираном уже существует.

Начатая Дональдом Трампом операция против Ирана обернулась в значительной мере против США. Мировой энергетический кризис ударил по Вашингтону. Растущие цены на бензин и удобрения повышают политические риски для Республиканской партии. Выборы, стоит напомнить, пройдут уже в этом году. По данным Politico, ситуация для республиканцев стабилизируется, если за какое-то время до выборов будут закрыты вопросы мира с Ираном, Ормузского пролива и цен в США. Так, у Дональда Трампа есть всего два месяца для заключения сделки с Тегераном.