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НовостиПолитика14 июня 2026 3:11

ВСУ атаковали Новомосковск, обломки БПЛА упали на промпредприятие

В Новомосковске оценивают последствия падения обломков беспилотников
Мария ПАНЮТИНА
ВСУ атаковали Новомосковск, обломки БПЛА упали на промпредприятие

ВСУ атаковали Новомосковск, обломки БПЛА упали на промпредприятие

Фото: REUTERS.

Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска", - написал он в мессенджере Max.

Миляев добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы, уточняется характер возможных повреждений. В Тульской области сохраняется опасность атак дронов.

Ранее киевский режим беспилотниками атаковал морской терминал в Краснодарском крае. На предприятии произошел пожар. В результате украинских ударов погиб один человек и еще трое получили ранения.

Ка писал KP.RU, в Ленобласти были уничтожены 29 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что основной целью ВСУ был нефтеперерабатывающий завод КИНЕФ.