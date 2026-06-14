Жители Херсонской области провели ночь без электричества: обесточены все районы региона

Вся территория Херсонской области осталась без света, идут ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 14 июня стало известно о перебоях в подаче электричества в части Херсонской области. Вскоре после этого без света остался весь регион. Обесточены 14 районов. Идут ремонтные работы, уведомили в пресс-службе "Херсонэнерго".

Уточняется, что жители находятся без света с 23:08 13 июня. О возобновлении подачи электричества информации не поступало. В компании пояснили, что трудности связаны с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области.

"Обесточены такие муниципальные округа: Скадовский МО (полностью). Алешкинский МО (полностью). Голопристанский МО (полностью). Чаплынский МО (полностью). Каланчакский МО (полностью). Генический МО (полностью). Новотроицкий МО (полностью). Ивановский МО (полностью). Нижнесерогозский МО (полностью). Верхнерогачикский МО (полностью). Горностаевский МО (полностью). Великолепетихский МО (полностью). Каховский МО (полностью). Новокаховский МО (полностью)" - перечислили в "Херсонэнерго".

Сообщается, что специалисты усиленно работают над возобновлением подачи электричества в кратчайшие сроки. Компания принесла извинения жителям.

Вечером 31 мая большая часть региона вновь осталась без света. Были полностью обесточены девять округов Херсонской области. Причиной стала беспилотная атака со стороны ВСУ.

Днем 13 июня украинские боевики нанесли удары по мостам и развязкам левобережья Херсонской области. ВСУ атаковали гражданские объекты. В Херсонской области из-за ударов дронами наблюдаются трудности в передвижении и поставках топлива. Однако они носят временный характер. Последняя атака на логистические объекты произошла ночью 13 июня. Атакованы мосты в районе границы Крыма и Херсонской области. Враг также ударил по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

За сутки, 12-13 июня, ВСУ атаковали восемь из четырнадцати районов Херсонской области. В результате погиб мужчина. Он передвигался на грузовом автомобиле. Кроме того, ранения получили три местных жителя. Все они находились в грузовых машинах. Пострадавшие доставлены в больницы.