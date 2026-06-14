Получившие ранения солдаты ВСУ умерли в Сумах после принудительной выписки Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Украинских солдат не лечат в госпиталях более трех недель. Тяжелораненых принудительно выписывают по истечении указанного срока из-за нехватки мест. В результате военные умирают ввиду отсутствия медицинской помощи. Так рассказали в силовых структурах РФ, цитирует ТАСС.

Уточняется, что ряд таких случаев зафиксирован в Сумах. Раненые солдаты скончались из-за отсутствия квалифицированной медпомощи, уведомил источник.

"Родственники украинских военнослужащих жалуются, что из-за колоссального количества раненых солдат ВСУ продолжительность лечения в госпиталях Сумской области в приказном порядке не должна превышать 3 недель", - говорится в материале.

На Украине также регулярно сообщают о случаях применения силы сотрудниками ТЦК. Очередной такой инцидент закончился летальным исходом. Мужчина из города Воловец умер после попытки силовой мобилизации.