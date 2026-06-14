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Сьерра-Леоне, обладающая перспективными запасами нефти и газа, пригласила российские компании инвестировать в разведку энергоресурсов республики. Об этом сообщил председатель национального агентства минеральных ресурсов Хаджи Дабо.
"Мы очень заинтересованы [в сотрудничестве с РФ], поэтому мы призываем инвестировать, мы приглашаем занять нефтегазовый сектор", - сказал он в интервью РИА Новости.
Дабо отметил, что после возобновления работы российского посольства во Фритауне республика рассчитывает на расширение сотрудничества в сферах, связанных с добывающей промышленностью.
Ранее депутат правящей ЛДПЯ Сёдзи Нисида заявил, что сотрудничество с Россией в энергетике могло бы принести выгоду Японии, особенно на фоне зависимости Токио от поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив.