Россиянам объяснили, как защитить бюджет от скрытых переплат в квитанциях ЖКХ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Детальный разбор коммунальной квитанции — лучший способ защитить свой бюджет от скрытых переплат и ошибок со стороны управляющей компании. В беседе с RT общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рекомендовал выработать привычку регулярно просматривать основные строки в платёжном документе.

По его словам, начать проверку стоит с анализа стоимости единицы каждого ресурса. Он напомнил, что цены на воду, тепло и свет жестко контролируются государством, поэтому управляющая организация не имеет права самостоятельно изменять эти тарифы.

«А вот стоимость ремонта и содержания здания утверждается собственниками или местными властями. Если эта сумма неожиданно увеличилась без общего согласия, это повод задать вопросы обслуживающей компании», — подчеркнул эксперт.

Одним из самых эффективных способов обнаружить ошибку в начислениях эксперт назвал сверку показаний индивидуальных приборов учета. Полезно сопоставлять текущие и прошлые цифры в бумаге с реальными показаниями счетчиков в квартире. Отдельное внимание стоит уделять строке общедомовых нужд (ОДН), а также датам внесения платежей и начислению штрафов.

Бондарь также посоветовал перепроверить базовые параметры в самом верху квитанции: метраж квартиры и число зарегистрированных граждан, так как любая опечатка здесь ведет к долгосрочным неверным расчетам.

При обнаружении расхождений эксперт рекомендовал потребовать от обслуживающей организации проверку. Направить обращение можно удаленно — через ГИС ЖКХ или сервис «Госуслуги Дом». Исполнитель обязан оперативно проверить расчеты и выдать верные документы. Если этого не произошло, следующим шагом должна стать жалоба в жилищную инспекцию.

Как сообщает 360.ru, жильцы российских многоэтажек столкнулись с новыми платежами от управляющих компаний (УК) на модернизацию домов, около 18 тысяч рублей. Эти сборы могут быть законными, если проведены с соблюдением жилищного законодательства. Если жильцы считают сбор незаконным, они могут запросить документы, обратиться в Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру или суд.