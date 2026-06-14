Володин: ГД улучшила защиту прав россиян от перепродажи железнодорожных билетов

Володин заявил, что теперь штраф за перепродажу ж/д билетов составляет до 500 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума приняла закон, направленный на улучшение защиты россиян от перекупщиков железнодорожных билетов. Нарушителям теперь грозит большой штраф. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе «Макс».

По словам Володина, к нему поступают многочисленные обращения граждан, столкнувшихся с массовым выкупом билетов для последующей перепродажи по завышенным ценам. Это создает искусственный дефицит мест в поездах и вынуждает людей переплачивать. Особенно остро проблема ощущается в период летних отпусков. Как правило, перекупщики действуют через онлайн-площадки объявлений. С помощью этой схемы они зарабатывают от 1,5 до 3 тысяч рублей с каждого билета.

Глава ГД напомнил, что еще в 2025 году было введено ограничение на приобретение электронных билетов через сторонних посредников.

«Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание посреднических услуг по оформлению железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф - до 500 тысяч рублей. Это решение - в интересах людей», - заключил Володин.

Ранее председатель Госдумы сообщил, что в нижней палате РФ сейчас рассматривают законопроекты о защите граждан от киберпреступников. Всего внесено в дума четыре таких проекта.