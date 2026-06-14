ABC: возле Антарктиды не замерз участок моря размером с Францию Фото: Евгений САЗОНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды площадью около 650 тысяч квадратных километров не покрылся льдом зимой. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на спутниковые снимки.

По данным телеканала, по размеру эта акватория примерно сопоставима с Францией. Обычно в июне море в этом районе уже покрыто льдом, однако в этом году оно остается почти свободным от него.

Ученые выражают обеспокоенность из-за происходящего. По их оценке, ледяной покров в этом районе может больше не восстановиться в прежнем виде. ABC отмечает, что с 2023 года уровень морского льда в Антарктике демонстрирует рекордное снижение. Потеря ледяного покрова может повлиять на морскую фауну, включая пингвинов.

Немногим ранее KP.RU писал, что разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде может привести к серьезному подъему уровня Мирового океана. Этот ледник называют «ледником Судного дня», потому что он удерживает огромные массы льда. Если такие ледяные структуры начнут быстро разрушаться, вода может угрожать прибрежным городам по всему миру.