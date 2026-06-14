«Медленная мина»: киберэксперт рассказал, зачем хакеры атакуют обычные ПК

Киберэксперт рассказал, зачем хакеры атакуют обычные ПК Фото: REUTERS.

Интерес киберпреступников к домашним и офисным компьютерам носит сугубо прагматичный характер и отлично монетизируется. Об этом в беседе с RT рассказал председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России и основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

Эксперт выделил три ключевых направления, в которых хакеры используют взломанные устройства. Во-первых, чистые IP-адреса законопослушных граждан с высокой репутацией подходят для кардинга, спама и DDoS-атак. При расследовании цифровой след приведет правоохранителей к невиновному человеку, а не к организатору.

Во-вторых, преступники не просто шифруют данные ради выкупа, но и копируют их, угрожая слить в сеть личную переписку или корпоративные документы. Вдобавок мощности процессора и видеокарты тайно воруются для добычи криптовалюты. Бедеров отметил, что такая «медленная мина» перегружает систему, портит «железо» и увеличивает счета за электричество.

Эксперт рекомендует обратить внимание на несколько тревожных признаков: странная активность в режиме ожидания (процессор загружен на 90–100% без запущенных тяжелых программ); подозрительные финансовые и сетевые события (запросы кодов восстановления, входы в аккаунты из других регионов и микросписания с карт), задержка оповещений в мессенджерах часто указывает на кражу cookie-файлов и перехват сессии, символьное поведение периферии (движение курсора мыши, мелькание окон терминала, изменение настроек DNS или внезапное отключение антивируса).

При обнаружении хотя бы одного из названых симптомов Бедеров рекомендуют немедленно проверить систему антивирусным софтом и изолировать устройство от сети.

Киберэксперт Михаил Лобов предупредил о фишинговых схемах при покупке билетов. Злоумышленники создают фальшивые сайты перевозчиков и рассылают ссылки через почту, мессенджеры и соцсети. Как передает «Царьград», специалист предупредил, мошенники используют специальные тарифы и горящие билеты, чтобы заставить вводить данные карт.