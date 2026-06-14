Эксперт предупредила об опасности использования общественного Wi-Fi Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Свободные Wi-Fi сети без пароля и шифрования WPA/WPA2, которые часто встречаются в общественных местах, несут серьезную угрозу для безопасности данных пользователей. Злоумышленники могут легко перехватить незащищенный трафик. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт финансового маркетплейса Евгения Веселова.

«Видны все сайты, на которые вы заходили, и данные, которые вы вводили. Особенно это опасно в случае с банковскими приложениями, покупками онлайн или указанием платёжных данных через такие сети», — предупредила она.

Веселова также обратила внимание на то, что современные смартфоны часто подключаются к знакомым или открытым точкам доступа автоматически. Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала изменить настройки смартфона и запретить автоматическое подключение к Wi-Fi.

Тем не менее самым надежным способом защиты личной информации остается полный отказ от использования публичных сетей при совершении важных финансовых операций.

«Для платежей и банков всё равно лучше использовать мобильный интернет или домашнюю сеть», — заключила эксперт.

Эксперт по кибербезопасности Николай Долгов рассказал о надежном пароле, который должен быть длинным, уникальным и непредсказуемым. Старые методы вроде замены букв символами не спасают от взлома, как отметил. Главной ошибкой он назвал повторное использование пары «логин-пароль» на разных сайтах, сообщает Life.ru.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин предупредил, что потеря сим-карты может дать злоумышленникам доступ к личным данным и цифровым сервисам. Как передает «Царьград», специалист рекомендовал установить ПИН-код, запретить перевыпуск карты по доверенности и использовать push-уведомления вместо SMS для двухэтапной аутентификации.