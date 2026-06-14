Стал известен график Путина на предстоящую неделю

Путин проведет двусторонние встречи с лидерами государств Юго-Восточной Азии Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе проведет большое количество двусторонних встреч с лидерами ведущих государств Юго-Восточной Азии. О графике главы государства рассказал журналист ИС "Вести" Павел Зарубин.

На следующей неделе российский лидер примет участие в мероприятиях саммита Россия - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани, где проведет ряд двусторонни встреч с лидерами государств. Напомним, саммит Россия - АСЕАН пройдет с 17 по 19 июня 2026 года.

Несколькими днями ранее также президент России проводил встречу с участниками спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что вероятность встречи Путина и президента США Дональда Трампа этим летом составляет 50%.