Румыния направила истребители к границе с Украиной из-за группы дронов

Румыния отправила к границе с Украиной два истребителя Eurofighter Typhoon. Фото: IMAGO/Ardan Fuessmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Румыния направила два истребителя к границе с Украиной после обнаружения группы дронов. Об этом сообщило Минобороны страны на сайте.

Согласно официальному заявлению, самолеты вылетели в 00:10 по московскому времени для наблюдения за воздушной обстановкой. Цели были зафиксированы в 12 километрах к востоку от Вылкова.

«Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану вылетели для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало», - написано в публикации.

Национальный центр военного командования оперативно уведомил Генеральную инспекцию по ЧС о необходимости оповещения жителей на севере уезда Тулча. Воздушная тревога в регионе работала порядка одного часа.

Ранее KP.RU писал, что Латвия хочет использовать боевой опыт Украины в борьбе с дронами. Для этого власти государства пригласили к себе украинских специалистов по БПЛА. Примечательно, что боевики ВСУ фактически будут обучать балтийских коллег бороться с украинской техникой, которую постоянно находят в странах ЕС.