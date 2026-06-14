Как обезопасить ребенка от укусов комаров: мнение педиатра

Эксперт Шабаршова: Москитные сетки – лучшее средство защиты детей от комаров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Далеко не все ловушки способны надежно защитить детей от укусов комаров. Как РИАМО рассказала врач-педиатр Алена Шабаршова, наиболее эффективными мерами для несовершеннолетних остаются москитные сетки, закрытая одежда и правильно подобранные репелленты.

«Эффективность ловушек зависит от их типа и условий использования. Наиболее результативными считаются устройства, которые привлекают комаров углекислым газом, теплом или специальными аттрактантами, однако они чаще используются на открытых территориях и имеют высокую стоимость», - сказала спикер.

По словам медика, световые ловушки с ультрафиолетом менее эффективны против комаров, так как эти насекомые больше ориентируются на запах и выдыхаемый человеком углекислый газ.

«Стоит отметить, что средства в виде спреев и аэрозолей следует наносить преимущественно на одежду ребенка, чтобы избежать аллергических реакций», - подчеркнула Шабаршова.

Как KP.RU писал ранее, алкоголь делает человека приманкой для комаров. При употреблении спиртного повышается температура тела и потоотделение, что привлекает насекомых.