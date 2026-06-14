Юрист Остапенко рассказал о риске сноса бани на участке Фото: Shutterstock.

Нарушение градостроительных норм при строительстве бани на дачном участке может обернуться для собственника не только штрафами, но и требованием снести постройку за свой счет. Об этом с «Абзацем» предупредил юрист Ярослав Остапенко.

По его словам, баня относится к вспомогательным объектам, поэтому получать отдельное разрешение на ее возведение не нужно. Однако это не освобождает владельца от соблюдения действующих правил землепользования и застройки. Перед началом работ необходимо убедиться, что назначение участка и вид его разрешенного использования допускают строительство подобных объектов.

Ключевыми документами остаются градостроительный план земельного участка и местные правила застройки, в которых прописаны обязательные отступы от границ. Если эти требования нарушены, баню могут признать самовольной постройкой в соответствии со статьей 222 ГК РФ и обязать владельца демонтировать ее.

Особое внимание следует уделять противопожарным нормам. Деревянная баня должна находиться не менее чем в восьми метрах от соседнего жилого дома, каменная — не менее чем в шести. Кроме того, площадь застройки не должна превышать 30% территории участка.

Юрист также напомнил, что капитальные бани на фундаменте подлежат обязательной регистрации в Росреестре. За уклонение от этой процедуры предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей, а выявлять незарегистрированные объекты ведомство может с помощью аэрофотосъемки. Дополнительные санкции грозят за слив стоков на рельеф, нецелевое использование земли и нарушение противопожарного режима.