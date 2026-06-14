Эксперт объяснил, почему церемонию похорон Али Хаменеи отложили на 100 дней

Доцент Плеханова: похороны Али Хаменеи превратятся в политическую акцию Фото: REUTERS.

Бывший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану еще 28 февраля, однако траурные мероприятия официально назначены только сейчас. Они состоятся 4–9 июля. Об этом сообщили на гостелерадио IRIB со ссылкой на штаб по его захоронению.

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в комментарии aif.ru объяснил причины такой задержки, нарушающей строгие мусульманские каноны погребения в день смерти.

По его словам, главной причиной был «колоссальный риск» ракетных ударов по территории Тегерана в массу траурных шествий. Перенджиев отметил, что обстановка в Иране в марте и последующие месяцы оставалась критической.

«Сейчас, на фоне дипломатических соглашений и перемирия, появилась определенная передышка. Возникла уверенность, что ни США, ни Израиль не пойдут на удар в этот период, что позволило властям безопасно объявить даты», — заявил эксперт.

Перенджиев предполагает, что отложенные похороны превратятся в масштабную политическую акцию. В условиях неопределенности иранские власти используют прощание в Тегеране, Куме и Мешхеде для консолидации общества, напомнив гражданам о потерях и призвав к готовности перед лицом будущих вызовов.