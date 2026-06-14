От накопительства к эмоциям: новая эра счастья

Эксперт Гладких: Эпоха накопительства перестает делать людей счастливыми Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эпоха накопительства заканчивается. Вещи перестают делать людей счастливыми. Как РИАМО рассказала клинический психолог Лилия Гладких, на смену культуре накопления приходит желание получать эмоции без лишних трат и захламления пространства.

«Время вещизма закончилось. Потребительство, обладание огромным количеством вещей уже не приносит удовольствия. Более того, когда человек предвкушает покупку, а потом ее совершает, дофамина уже меньше. А когда видит, что вещь не носится или не нужна, происходит ровно наоборот - расстройство и переживание по поводу потраченных денег», - сказала эксперт.

По словам Гладких, сейчас большую популярность приобретают способы получать приятные эмоции без фактических покупок. Человеку нужно испытывать ощущение выбора, почувствовать себя успешным, при этом не тратя личные сбережения.

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