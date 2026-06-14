Фармаколог объяснила, почему нельзя принимать лекарства как придется Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Практически любое лекарство представляет собой химическое вещество, поэтому для эффективного лечения важно соблюдать правила его приема. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина.

По словам специалиста, препараты с пометкой «до еды» обычно принимают за 30–60 минут до приема пищи. К ним относятся некоторые мочегонные, противоязвенные, желчегонные и антиаритмические средства. «Во время еды» чаще назначают пищеварительные ферменты и водорастворимые витамины, а «после еды» — нестероидные противовоспалительные препараты, жирорастворимые витамины и ряд сердечных лекарств.

Лучшим средством для запивания таблеток врач назвала обычную воду. Молоко, соки, минеральная вода, чай и кофе могут вступать в реакцию с действующими веществами, снижая эффективность лечения. Особенно опасно сочетать лекарства с алкоголем. Это может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение слизистой желудка и образование язв.

Акулина также рекомендовала не принимать несколько препаратов одновременно. Между ними желательно выдерживать интервал не менее 15–30 минут. Кроме того, гормональные, сердечные препараты и многие антибиотики необходимо принимать строго по графику, чтобы поддерживать постоянную концентрацию действующего вещества в крови.

Специалист подчеркнула, что нельзя самостоятельно прекращать курс лечения после исчезновения симптомов, особенно при приеме антибиотиков. Это может привести к формированию устойчивости микроорганизмов к лекарствам. От использования просроченных препаратов врач также предостерегла. В лучшем случае они окажутся бесполезными, а в худшем — могут нанести вред здоровью.