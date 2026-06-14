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НовостиОбщество14 июня 2026 11:55

Фармаколог объяснила, почему нельзя принимать лекарства как придется

Эксперт рекомендовала не запивать лекарства чаем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Фармаколог объяснила, почему нельзя принимать лекарства как придется

Фармаколог объяснила, почему нельзя принимать лекарства как придется

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Практически любое лекарство представляет собой химическое вещество, поэтому для эффективного лечения важно соблюдать правила его приема. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала клинический фармаколог Красногорской больницы Ирина Акулина.

По словам специалиста, препараты с пометкой «до еды» обычно принимают за 30–60 минут до приема пищи. К ним относятся некоторые мочегонные, противоязвенные, желчегонные и антиаритмические средства. «Во время еды» чаще назначают пищеварительные ферменты и водорастворимые витамины, а «после еды» — нестероидные противовоспалительные препараты, жирорастворимые витамины и ряд сердечных лекарств.

Лучшим средством для запивания таблеток врач назвала обычную воду. Молоко, соки, минеральная вода, чай и кофе могут вступать в реакцию с действующими веществами, снижая эффективность лечения. Особенно опасно сочетать лекарства с алкоголем. Это может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение слизистой желудка и образование язв.

Акулина также рекомендовала не принимать несколько препаратов одновременно. Между ними желательно выдерживать интервал не менее 15–30 минут. Кроме того, гормональные, сердечные препараты и многие антибиотики необходимо принимать строго по графику, чтобы поддерживать постоянную концентрацию действующего вещества в крови.

Специалист подчеркнула, что нельзя самостоятельно прекращать курс лечения после исчезновения симптомов, особенно при приеме антибиотиков. Это может привести к формированию устойчивости микроорганизмов к лекарствам. От использования просроченных препаратов врач также предостерегла. В лучшем случае они окажутся бесполезными, а в худшем — могут нанести вред здоровью.