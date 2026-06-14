Психолог рассказала, как не дать ребенку забыть школьную программу за время каникул

Психолог Аныкина: диктанты не дадут детям забыть программу за лето Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Детский психолог Анна Аныкина в беседе с NEWS.ru рассказала, что регулярные диктанты и занятия математикой помогают школьникам не забыть программу за летние каникулы. По ее мнению, полностью отказываться от учебной нагрузки летом не стоит, однако важно правильно распределить время отдыха и повторения материала.

Специалист предлагает оставить июнь полностью свободным от занятий, чтобы ребенок мог восстановиться после учебного года. А вот июль и август, по ее словам, можно использовать для мягкого «включения памяти» без перегрузок.

В качестве оптимального режима она рекомендует всего два занятия в неделю. Это могут быть два коротких диктанта по 10 минут и решение двух листов заданий по математике два–три раза в неделю. Такой формат, как отмечает психолог, позволяет закрепить школьные знания, не мешая летнему отдыху и важным каникульным делам.

Аныкина подчеркнула, что ключевая цель таких занятий — не перегрузка, а поддержание навыков и плавный переход к новому учебному году. По ее словам, такой подход помогает сохранить учебные достижения без стресса.